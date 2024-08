112-nieuws: A73 dicht door ongeluk • bewoonster ontsnapt aan brand

06.30

Bij een ongeluk met drie auto's op de A73 ter hoogte van Cuijk is woensdagmorgen vroeg iemand om het leven gekomen. Twee andere slachtoffers raakten gewond, van wie één ernstig. Het zou gaan om een spookrijder, maar volgens de politie is het nog duidelijk of dit de oorzaak is van het ongeluk. De snelweg voor Haps is in de richting van het zuiden afgesloten.

Update: de snelweg is weer helemaal open vanaf tien uur.

