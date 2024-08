112-nieuws: auto's botsen in Waalwijk • kat springt van balkon

15.09

Twee auto's zijn eerder vanmiddag op elkaar gebotst op de kruising van de Weteringweg met de Kloosterheulweg in Waalwijk. Twee inzittenden zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. Het is niet duidelijk of zij gewond zijn geraakt en of ze naar het ziekenhuis zijn gebracht.

In eerste instantie werd gemeld dat het ongeval op de Kloosterweg, aan de andere zijde van Waalwijk, was gebeurd. De hulpdiensten zagen daar niets, want uiteindelijk bleek het ongeval dus op de Kloosterheulweg te zijn. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht door de politie.