112-nieuws: motorrijder aangereden bij stoplicht • vrouw gewond na botsing

19.00

Op de Kruisstraat in Veldhoven is een fietsster in botsing gekomen met een motor. De vrouw raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De fietsster was aan het oversteken. Een tegemoetkomende motorrijder raakte de macht over stuur kwijt en botste tegen de vrouw aan. De weg is afgesloten voor onderzoek.