Dode bij ongeluk met drie auto's op A73, ook twee gewonden

Bij een ongeluk met drie auto's op de A73 ter hoogte van Cuijk is woensdagmorgen vroeg iemand om het leven gekomen. Twee andere slachtoffers raakten gewond, van wie één ernstig. Het zou gaan om een spookrijder, maar volgens de politie is het nog onduidelijk of dit de oorzaak is van het ongeluk. De snelweg is weer helemaal open vanaf tien uur.

De drie auto's botsten rond half zes op elkaar. De politie, brandweer en ambulances kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter landde. Specialisten van Verkeersongevallenanalyse onderzoeken de oorzaak van het ongeluk.

Foto: SK-Media/SQ Vision Mediaprodukties

Melding van spookrijder

De politie kreeg woensdagochtend een melding van een spookrijder ter hoogte van Cuijk, met kort daarna meldingen van de aanrijding. De A73 was enige tijd in beide richtingen afgesloten. Iets voor zevenen werd één rijstrook in noordelijke richting vrijgegeven. Vanuit Nijmegen richting Maasbracht is de weg voor Haps ook weer vrij. Het verkeer dat ingesloten stond achter het ongeluk richting Venlo, werd via de vluchtstrook langs de plaats van het incident geleid.