Is de poepbacterie gevaarlijk? Vijf vragen en antwoorden

De E. colibacterie is gevonden in drinkwater in Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel. Brabant Water adviseert inwoners daarom om hun drinkwater voor gebruik eerst te koken. Maar kan dat met een waterkoker, of moet dat met een pannetje op het vuur? En hoe gevaarlijk is de bacterie precies? Vijf vragen (en antwoorden) over de poepbacterie, zoals de E. colibacterie ook wel wordt genoemd.

Wat is de E. colibacterie?

De bacterie heet voluit de Enscherichia coli, maar wordt ook wel de poepbacterie genoemd. Je kunt deze bacterie niet zien of proeven. De bacterie zit van nature in de darmen van dieren en mensen. Meestal is de bacterie onschuldig. In de dikke darm beschermt het tegen ongecontroleerde groei van schadelijke bacteriën.

Er zijn meerdere soorten E. colibacteriën. Sommigen daarvan zijn wel schadelijk. Je kunt ziek worden als je voedsel eet of water drinkt waar deze bacterie in zit. Het kan bijvoorbeeld leiden tot voedselinfectie of blaasontsteking. Vooral mensen die ziek, zwanger of oud zijn, zijn hier vatbaar voor.

Hoe belandt de bacterie in het water?

In stilstaand water, zoals plassen, zit de bacterie wel vaker. Het wordt daar overgebracht door dieren of hun uitwerpselen. Maar omdat het drinkwatersysteem is afgesloten, moet het daar op een andere manier per ongeluk in terecht zijn gekomen.

Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld als er een lekkage is geweest, als de waterleiding open is geweest bij werkzaamheden of als een waterleiding per ongeluk is geraakt. Hoe de bacterie in het water in Boxtel en omgeving is gekomen, is nog niet duidelijk. Brabant Water laat weten dat er nog wordt gezocht naar de oorzaak.

Is het gevaarlijk?

Het gaat om hele kleine sporen van de bacterie die in het drinkwater zijn gevonden. De kans dat mensen ziek worden als ze ongekookt water hebben gedronken, is daarom klein.

Mensen die ziek worden door E. coli, krijgen klachten als diarree, buikpijn, braken en misselijkheid. Het kan ook leiden tot blaasontsteking. Deze klachten zijn meestal na een paar dagen weer voorbij. Bij aanhoudende klachten geldt het advies om contact op te nemen met de huisarts.

Hoe moet je het water precies koken?

Inwoners moeten komende dagen hun water koken. Alle eventuele aanwezige bacteriën gaan dan dood. Water moet drie minuten worden gekookt, voordat het drinkbaar is. Daarom kun je dit beter niet in een waterkoker of koffiezetapparaat doen. Die verhitten water vaak niet drie minuten lang tot het kookpunt. Brabant Water adviseert om het water in een pan op het vuur of een fluitketel te koken.

Het kookadvies geldt niet alleen voor drinkwater, maar ook voor koffie, thee, limonade, flesvoeding, tandenpoetsen en het bereiden van een maaltijd. Voor afwassen, douchen, in bad gaan en het wassen van kleding hoef je geen water te koken. Het is niet duidelijk hoe lang het kookadvies geldt. Brabant Water verwacht dat dit enkele dagen kan duren.

Moet het water ook worden gekookt voor dieren?

Kleine huisdieren lopen ook kans om ziek te worden door de E. colibacterie. Brabant Water adviseert om het drinkwater ook drie minuten te koken voor kleine honden, katten, konijnen, hamsters, muizen en cavia's.

Grote honden of katten die buiten komen, kunnen het water volgens Brabant Water meestal wel ongekookt drinken. Ze drinken buiten namelijk ook weleens uit een sloot of vijver. Ook paarden en andere grote dieren kunnen het ongekookte water drinken. Als je een aquarium hebt, adviseert Brabant Water om het water pas te verschonen als het kookadvies niet meer geldt.