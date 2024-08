Jaimy Vanenburg (32), dochter van oud-voetballer Gerald, overleden

Jaimy Vanenburg uit Eindhoven, de dochter van oud-voetballer van PSV Gerald Vanenburg, is maandag op 32-jarige leeftijd overleden. Ze overwon dit jaar kanker en leed haar hele leven aan een longziekte. Ze was schoon van kanker, maar haar gezondheid bleef zwak. Sinds een paar weken lag ze in het ziekenhuis in Groningen, waar ze maandag overleed.

Haar familie laat via een bericht op Instagram weten dat ze afscheid hebben moeten nemen van Jaimy. Op Instagram deelde ze voor haar 115.000 volgers jarenlang de ontwikkelingen over haar leven. In mei 2023 onderging ze een dubbele longtransplantatie, een aantal maanden later kreeg ze een hartstilstand.

Drie dagen geleden liet de familie van Jaimy al weten dat haar gezondheid achteruitging. Twee weken geleden liet ze via Instagram weten dat ze in het Universitair Medisch Centrum in Groningen lag om aan te sterken, omdat haar nierfunctie was verslechterd.

Dinsdag deelde haar familie het bericht over haar overlijden: 'Met pijn in ons hart hebben we gisteren afscheid moeten nemen van Jaim. Zoals jullie allemaal weten heeft Jaim gevochten als een leeuw. Ze wilde nog zo graag, maar haar lichaam kreeg het niet meer voor elkaar. We hebben gehoopt op een wonder de afgelopen dagen, maar we realiseren ons nu dat ons wonder er al heel de tijd was. We zijn intens verdrietig maar ook onwijs dankbaar voor al de tijd die we met Jaim hebben mogen hebben.'

Afgelopen weekend deelde haar partner Joep dat ze in slaap werd gehouden en aan de beademing lag op de intensive care. Jaimy laat een zoontje van twee jaar achter.