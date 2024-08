Spookrijdster ongeluk A73 overleden, medepassagier zwaargewond

Het dodelijke ongeluk met drie auto's op de A73 bij Cuijk woensdagmorgen is veroorzaakt door een spookrijdster. Ze kwam daarbij om het leven. Dat meldt de politie woensdagmiddag. De medepassagier van de spookrijdster raakte zwaargewond. Ook een inzittende van een ander voertuig is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het is volgens de politie nog onduidelijk waarom de vrouw is gaan spookrijden. Verdere details over de identiteit van de vrouw geeft de politie op dit moment niet. "De familie van het slachtoffer moet nog worden geïnformeerd. Vandaar dat we geen informatie delen over het slachtoffer", meldt de politie.

Meldingen

De eerste meldingen over het ongeval kwamen woensdag om halfzes 's morgens binnen bij de hulpdiensten.

Verschillende hulpdiensten kwamen naar het ongeval toe en vonden drie zwaar beschadigde auto’s. Er landde ook een traumahelikopter. "Voor de spookrijdster mocht medische hulp helaas niet meer baten", schrijft de politie.