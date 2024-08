Dit is is onze eigen 'Brabantse Riviera': 'Boffen wij even'

Vergeet de Côte d'Azur, Benidorm of Kreta. Als je van de zon houdt, ben je van harte welkom aan de Brabantse Rivièra, het uiterste westen van onze provincie. De plek met de meeste zonuren van Brabant. Het verschil met de ‘andere kant’ van de provincie bedraagt gemiddeld zo’n honderddertig uur per jaar. “Boffen wij even”, klinkt het vrolijk uit de mond van een inwoonster van Bergen op Zoom.

“De zon schijnt hier iets vaker en het klaart hier ook sneller op”, legt weerman Nico Koevoets uit. Volgens Nico hebben de West-Brabanders dit voor een belangrijk deel te danken aan de nabijheid van de zee. “Op een zonnige dag ontstaan er landinwaarts stapelwolken omdat het aardoppervlak opwarmt. Door de verkoelende werking van de zee gebeurt dit in het westen minder snel waardoor het zonniger blijft.” Dat het leven fijn is wanneer de zon zich laat zien, merkt ook gezondheidspsycholoog Maartje Alleman uit Bergen op Zoom. “In onze praktijk is het aantal aanmeldingen in de zomer minder groot dan in de drukke herfst- en wintermaanden. Mensen zijn blijer wanneer de zon schijnt. Ze zijn actiever en trekken er vaker op uit. We weten dat een kwartiertje per dag in de zon al een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid.”

Gezondheidspsycholoog Maartje Alleman aan de Binnenschelde in Bergen op Zoom (foto: Erik Peeters)

Of inwoners van West-Brabant ook iets gelukkiger zijn dan hun provinciegenoten in het oosten is volgens Maartje daarmee nog geen uitgemaakte zaak. “Als het alleen afhankelijk zou zijn van de zon dan zou je denken van wel. Maar mentale gezondheid hangt natuurlijk van veel meer factoren af. Het zou een mooi thema kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Ik kan er helaas niks zinnigs over zeggen.”

Zomercolumn De regioverslaggevers van Omroep Brabant brengen in augustus zomercolumns uit hun regio. Je leest en bekijkt ze online en in de nieuwsuitzending op televisie. Vandaag zoekt verslaggever Erik Peeters (regio Roosendaal en Bergen op Zoom) de zonovergoten Brabantse Rivièra op.

"Je hoeft echt niet ver te reizen om te kunnen genieten."

De zon legt de horeca aan De Boulevard in Bergen op Zoom in ieder geval geen windeieren. “Heerlijk die koperen ploert en natuurlijk is het goed voor de omzet. Maar ook bij minder zon merk je dat het hier snel open trekt. Je hoeft echt niet ver te reizen om te kunnen genieten. Je waant je hier soms op Ibiza, maar het is gewoon heerlijk Bergen op Zoom in ons gastvrije Brabant”, aldus horeca-ondernemer Caroline van Eeden.

Nico Koevoets bij zijn weerstation (foto: Erik Peeters)