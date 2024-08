Dirk ontwerpt shirt voor PSV: 'Ziel en zaligheid van de club zit erin'

PSV heeft het derde tenue voor het seizoen 2026/27 bekendgemaakt. De Eindhovense voetbalclub organiseerde een wedstrijd waarbij fans zelf een shirt mochten bedenken. Het ontwerp van Dirk van Gaal (42) uit Heeze kwam als winnaar uit de bus. "Dit had ik tien jaar geleden niet durven dromen."

Dirk werkt als grafisch ontwerper en hij is al zijn hele leven trouw supporter van PSV. Zijn werk combineert hij graag met zijn liefde voor sport en daarom ontwerpt Dirk wieler- en voetbalshirts als hobby. Toen PSV een ontwerpwedstrijd voor een derde shirt voor het eerste elftal aankondigde, was Dirk dan ook gelijk enthousiast. "Deze kans kon ik niet laten liggen. Ik ben er eens goed voor gaan zitten", vertelt hij.

Na de bekendmaking mocht Dirk op bezoek bij oud-voetballer Marcel Brands, die nu directeur is van PSV. "Dat was heel tof. Ze gaan nu het traject in met Puma en daar word ik bij betrokken. Dus eigenlijk ben ik bij het hele proces tot aan de lancering van het shirt. Dat maakt het extra speciaal."

In het ontwerp van Dirk zitten verschillende elementen van de club. "Ik heb geprobeerd een shirt van en voor supporters te maken. Ik heb gekozen voor Philipsblauw", zegt Dirk. "In het patroon zie je een stukje van het oude en het huidige logo van PSV en een stukje van het logo van Philips. Ook zitten de vibes van het logo van Eindhoven erin en de blokken van het Brabantse logo."

Het is niet de eerste keer dat Dirk een shirt ontwerpt voor sporters. Twee jaar geleden mocht hij het wielershirt ontwerpen voor het wielerteam Jumbo-Visma. "Ik ben ook wielerliefhebber dus dat stond al op mijn bucketlist, maar PSV is nog een stukje groter. Je ziet veel meer mensen in een voetbalshirt lopen dan in een wielershirt."

Daar moet Dirk alleen nog wel even op wachten, want het gaat om een shirt voor het seizoen 2026/27. "Dan kan ik zomaar mensen in 'mijn' shirt zien lopen. Dat is heel speciaal, maar de weg ernaartoe is net zo leuk."