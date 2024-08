Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Olympische Spelen

Deze donderdag is er weer volop actie op de Olympische Spelen in Parijs. En natuurlijk gaan er ook weer Brabanders aan de slag, zoals baanrenner Harrie Lavreysen. We zetten daarom voor het gemak even op een rijtje wie vandaag in actie komen.

De ochtend wordt afgetrapt door zwemster Sharon van Rouwendaal, die in Gemert woont. Om half acht springt de regerend wereldkampioen de Seine in om 10 kilometer te zwemmen. Dinsdag werd het openwaterzwemmen nog geschrapt omdat de waterkwaliteit van de rivier te slecht was. Uit tests bleek dat er een te hoge concentratie van een darmbacterie was. Woensdag bleek de kwaliteit voldoende zodat de zwemsters konden trainen.

Aan het eind van de middag mag baanrenster Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel aan de bak. Ze won woensdag haar heat op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines. Om iets voor half zes starten de kwartfinales. Daarna volgen de halve finales en rond zeven uur is de finale.

Baanrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel heeft al veel laten zien tijdens de Spelen. Tot nu toe staan er twee wereldrecords en een gouden medaille op zijn naam. Om zes uur start de titelverdediger en vijfvoudig wereldkampioen met de kwartfinale van het sprinttoernooi.

Om zeven uur strijden de Oranje hockeyers in de finale tegen het Duitse team. In de selectie van de mannen zitten ook een aantal Brabanders: Joep de Mol (Berkel-Enschot), Floris Wortelboer (Teteringen) en Tjep Hoedemakers (Geldrop). Zij doen onder leiding van bondscoach Jeroen Delmée en assistent Eric Verboom uit Boxtel een gooi naar het goud.