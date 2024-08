Vader Lavreysen gaat uit zijn dak na gouden race: 'Kon me niet inhouden'

Apetrots zijn ze. De familie van Harrie Lavreysen uit Luyksgestel kan er niet over uit hoe goed de baanwielrenner het doet op de Olympische Spelen. Tot nu toe staan er twee wereldrecords en een gouden medaille op zijn naam. Lavreysen sprak zelf al vaker de hoop uit op een hattrick in Parijs: drie gouden olympische medailles. "Dat is vrijwel onmogelijk, maar ik hoop het voor hem", zegt zus Anne.

De familie had het volste vertrouwen in Harrie, maar spannend vonden ze het wel. "Mijn hartslag was veel te hoog. Je bent toch bang dat hij een klein foutje maakt en dat het misgaat. Maar het ging niet mis. Het was geweldig", zegt Peter.

"Geweldig", reageren ze stuk voor stuk op de vraag hoe ze de gouden teamsprint dinsdag beleefden. Bijna allemaal zaten ze op de tribune toen Lavreysen samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg goud veroverde. De drie mannen vestigden ook een wereldrecord. "Ik kan me dan niet inhouden met juichen. De mensen voor me zaten met hun vingers in de oren", zegt vader Peter lachend.

Daar is de rest van de familie het mee eens. "Wat een prestatie. Echt ongelofelijk", zegt zus Mieke. Pa en ma konden Harrie even kort spreken na de wedstrijd. Moeder Loes: "Hij zei dat hij heel blij was dat het was gelukt. Maar hij is dan nog zo buiten adem, dat hij niet veel kan zeggen. Maar zijn uitstraling zei genoeg. Dat was geweldig."

De familie is aanwezig bij de meeste wedstrijden van Lavreysen. Alleen de kwalificaties kijken ze op televisie. "Dat is ondraaglijk voor ons, verschrikkelijk. Het voelt toch anders als je erbij bent. De spanning is dan iets minder."