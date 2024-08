Dag 13 Olympische Spelen: Van de Wouw beloont zichzelf met zilver

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook donderdag diverse Brabanders in actie. Onder andere de hockeymannen en de baanwielrenners Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

De halve finales zijn morgenmiddag vanaf ongeveer kwart voor drie. De finale is 's avonds om zes uur. Lavreysen is niet alleen in het bezit van een olympische titel. De 27-jarige Brabander is ook vijfvoudig wereldkampioen op de sprint.

Harrie Lavreysen naar halve finale Baanrenner Harrie Lavreysen heeft de halve finales bereikt in het sprinttoernooi. De titelverdediger was op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines in twee heats duidelijk de baas over de Pool Mateusz Rudyk.

Finaleplaats voor 'Hetty Raketty' Van de Wouw Hetty van de Wouw heeft de finale bereikt van de keirin. De baanwielrenster begon in de voorlaatste ronde al met sprinten en kon haar koppositie tot het laatst behouden. Ze kwam als eerste over de finishlijn en staat in de keirinfinale.

Harrie Lavreysen doet wat hij moet doen op de sprint

Dat baanwielrenner Harrie Lavreysen in vorm is, laat hij opnieuw zien in de kwartfinale van de sprint. Hij klopt in zijn eerste wedstrijd de Pool Mateusz Rudyk en staat voor in de best of 3-race. In deze fase van de sprint vechten de baanwielrenners rechtstreekse duels over 1000 meter met dezelfde tegenstander uit.

Baanrenster Hetty van de Wouw door naar de halve finale

Hetty van de Wouw is een stapje dichterbij een medaille op de keirin. De baanwielrenster uit Kaatsheuvel kwam als eerste over de finish in de tweede heat van de kwartfinale. Ze zette al vroeg aan, en kon daarna in het wiel van een andere renster komen. Vervolgens ging ze haar concurrenten weer voorbij en reed ze als eerste over de streep.

De kwartfinalerace van Van de Wouw kon pas later beginnen, omdat na een val van rensters kapotte fietsonderdelen van de baan moesten worden gehaald. Bij die valpartij was ook de Nederlandse Steffie van der Peet betrokken. Zij wist ook de halve finale te bereiken.

Sharon van Rouwendaal wil na goud 'van links naar rechts'

Zwemster Sharon van Rouwendaal kijkt na haar gouden medaille in het open water in Parijs uit naar de huldiging in het TeamNL Huis later op de dag.

"Ik hoopte dat ik Moesha Johnson (de Australische winnares van het zilver) mee zou kunnen krijgen en dat is gelukt. Dus we gaan samen van links naar rechts en springen", zei de tweevoudig olympisch kampioene over haar trainingsmaatje.