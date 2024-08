Dag 13 Olympische Spelen: Van Rouwendaal gaat titel niet verdedigen in 2028

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook donderdag diverse Brabanders in actie. Onder andere de hockeymannen en de baanwielrenners Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

"Ik hoopte dat ik Moesha Johnson (de Australische winnares van het zilver) mee zou kunnen krijgen en dat is gelukt. Dus we gaan samen van links naar rechts en springen", zei de tweevoudig olympisch kampioene over haar trainingsmaatje.

Sharon van Rouwendaal wil na goud 'van links naar rechts' Zwemster Sharon van Rouwendaal kijkt na haar gouden medaille in het open water in Parijs uit naar de huldiging in het TeamNL Huis later op de dag.

"Dit goud zegt mij zoveel: ik deed het in Frankrijk en voor Rio", zei Van Rouwendaal over haar eerder dit jaar overleden hond, vernoemd naar de stad waar ze in 2016 haar eerste olympische titel pakte.

Sharon van Rouwendaal gaat niet voor derde olympisch goud in Los Angeles Een derde olympische gouden medaille komt er niet voor openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal. De zwemster uit Gemert gaat de titel die ze vanochtend in Parijs veroverde over vier jaar in Los Angeles niet verdedigen. "De Olympische Spelen zijn voor mij af. Dit was de mooiste overwinning en het kan ook niet meer mooier."

Van Rouwendaal besloot vorig jaar al dat ze het na deze Spelen rustiger aan wil gaan doen. Na zestien jaar hard trainen in het buitenland wil de tweevoudig olympische kampioene in eigen land weer meer genieten van het leven. Ze weet echter nog niet zeker of ze helemaal stopt met topsport. Van Rouwendaal neemt nog even de tijd om daarover na te denken. In de tussentijd gaat ze zich in ieder geval meer toeleggen op coachen.

"Maar dit is niet alleen voor mezelf, het is ook voor al die Franse mensen. Een Franse commentator had mij al half Frans genoemd, omdat ik in Frankrijk heb gewoond. Daardoor wist ik ook dat er veel mensen hierheen zouden komen voor mij. Familie, fysio's, coaches, vriendinnen: zij geloofden allemaal in mij."

Eerst is er een huldiging in de Glazen Zaal in het centrum van Den Haag. Daar zijn premier Dick Schoof, staatssecretaris van Sport Vincent Karremans en chef de mission Pieter van den Hoogenband bij aanwezig. Daarna is de huldiging in Huis ten Bosch.

"Zwemmen is mijn alles, maar hij ook. Toen er in mei complicaties waren, overleed hij korte tijd later. Toen stond mijn wereld stil. Ik wilde nog één keer voor hem zwemmen", zei de 30-jarige zwemster uit Gemert direct na afloop van haar gouden race. "Mijn vader zei: zwem nog één keer en doe het dan voor hem. En dat heb ik gedaan."

Gouden race voor zwemster Sharon van Rouwendaal

Sharon van Rouwendaal heeft vanochtend een gouden medaille gewonnen tijdens de olympische tien kilometer openzwaterzwemmen in de Seine. De Gemertse zwemster tikte aan na 2 uur, drie minuten en 34 seconden.

Van Rouwendaal woont pas sinds enkele maanden in Gemert. Ze verhuisde daar naartoe vanwege de rust, en vooral ook omdat haar ouders daar wonen. “Ik ben als kind opgegroeid in Frankrijk. Ik vond Nederland altijd zo ‘op elkaar’, veel te druk. Maar Gemert is best mooi en lekker rustig. Eindhoven is vlakbij, dus daar kan ik ook nog altijd gaan zwemmen. Dat ik nu mijn ouders om de hoek heb wonen, is super fijn. Ze beginnen wat gezondheidsproblemen te krijgen en dan geeft het gewoon een goed gevoel om in de buurt te zijn. Hoe ouder je wordt, hoe beter je ziet wat écht belangrijk is in het leven.”

Met de gouden medaille van Sharon van Rouwendaal heeft Nederland nu tien gouden plakken behaald tijdens de Spelen in Parijs. Dat is een evenaring van de 10 keer goud in Tokio in 2021. Het record op één editie is twaalf, gevestigd in Sydney in 2000.

Daarmee lijkt de Nederlandse ploeg af te stevenen op de succesvolste Spelen ooit.

