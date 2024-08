Dag 13 Olympische Spelen: Van Rouwendaal zwom voor overleden hond naar goud

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook donderdag diverse Brabanders in actie. Onder andere de hockeymannen en de baanwielrenners Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

"Zwemmen is mijn alles, maar hij ook. Toen er in mei complicaties waren, overleed hij korte tijd later. Toen stond mijn wereld stil. Ik wilde nog één keer voor hem zwemmen", zei de 30-jarige zwemster uit Gemert direct na afloop van haar gouden race. "Mijn vader zei: zwem nog één keer en doe het dan voor hem. En dat heb ik gedaan."

Gouden race voor zwemster Sharon van Rouwendaal

Sharon van Rouwendaal heeft vanochtend een gouden medaille gewonnen tijdens de olympische tien kilometer openzwaterzwemmen in de Seine. De Gemertse zwemster tikte aan na 2 uur, drie minuten en 34 seconden.

Van Rouwendaal woont pas sinds enkele maanden in Gemert. Ze verhuisde daar naartoe vanwege de rust, en vooral ook omdat haar ouders daar wonen. “Ik ben als kind opgegroeid in Frankrijk. Ik vond Nederland altijd zo ‘op elkaar’, veel te druk. Maar Gemert is best mooi en lekker rustig. Eindhoven is vlakbij, dus daar kan ik ook nog altijd gaan zwemmen. Dat ik nu mijn ouders om de hoek heb wonen, is super fijn. Ze beginnen wat gezondheidsproblemen te krijgen en dan geeft het gewoon een goed gevoel om in de buurt te zijn. Hoe ouder je wordt, hoe beter je ziet wat écht belangrijk is in het leven.”

Met de gouden medaille van Sharon van Rouwendaal heeft Nederland nu tien gouden plakken behaald tijdens de Spelen in Parijs. Dat is een evenaring van de 10 keer goud in Tokio in 2021. Het record op één editie is twaalf, gevestigd in Sydney in 2000.

Daarmee lijkt de Nederlandse ploeg af te stevenen op de succesvolste Spelen ooit.

