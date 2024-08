Vrouw om het leven gebracht: partner 90 dagen langer vast

Een man uit Roosendaal blijft nog zeker negentig dagen langer vastzitten in de zaak van de gewelddadige dood van zijn partner. Dat is donderdag in de rechtbank bepaald. De vrouw werd zaterdag 27 juli dood aangetroffen in hun woning. De man meldde zich met hun kind bij de politie.

De man wordt verdacht van moord of doodslag. Zijn partner werd die zaterdagavond dood gevonden in hun huis aan de Wilhelminastraat in Roosendaal. Agenten gingen de woning binnen nadat een familielid de politie had gebeld. Op hetzelfde moment meldde de man zich samen met een kind bij het politiebureau. De man woonde samen met de vrouw en het kind in het huis waar de vrouw dood is gevonden, ze vormden een gezin. LEES OOK: Dode vrouw gevonden in huis: partner meldt zich bij politie De politie startte direct een onderzoek en gaf al snel aan uit te gaan van een misdrijf. De verdachte werd aangehouden en vastgezet. Hij zal de komende negentig dagen ook nog vast blijven zitten.