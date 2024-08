Na tachtig jaar verdwijnt de Hema-rookworst uit Oss

De iconische rookworst van de Hema wordt binnenkort niet langer in de Unox-fabriek in Oss gemaakt. Na een samenwerking van ruim tachtig jaar worden de worsten vanaf komend najaar op een andere plek gefabriceerd. Dat bevestigt een woordvoerder van het warenhuis tegen het Brabants Dagblad.

De Hema zou er zakelijk niet uitkomen met de eigenaar van de fabriek in Oss. Waar het precies op stuk loopt en waar de worsten straks vandaan komen, wil de woordvoerder donderdag in de krant niet zeggen.

Jaarlijks worden er tien miljoen Hema-rookworsten in Oss gefabriceerd. In de fabriek van de Zwanenberg Food Group worden niet alleen worsten voor de Hema gemaakt, ook de soepballetjes van Bertolli en producten van Unox en Knorr worden op Osse bodem geproduceerd.

Volgens een woordvoerder van Zwanenberg Oss heeft het verdwijnen van de Hema-rookworst geen gevolgen voor het personeel. Ook wordt de band tussen de Hema en Oss niet volledig verbroken: de vegetarische Hema-worst, de ‘Ookworst’, wordt nog altijd in Oss gemaakt.

Mysterieus

Over de samenwerking met Hema is in Oss is altijd geheimzinnig gedaan. In 2007 werd het definitief duidelijk door een opstand in de fabriek. Een stakende medewerker vertelde over de samenwerking met Hema. Als reactie werd hij op zijn vingers getikt door de directie van de fabriek.

Nadat de Osse arbeiders vier weken staakten, raakten de rookworsten in Hema-winkels langzaamaan op, en werd de samenwerking nogmaals bevestigd. Het is nooit bekend geworden waarom dit geheim moest blijven.

Rookaroma's

Het verhuizen van de productie nu heeft niets te maken met het verbod op rookaroma's. Eerder dit jaar kreeg de fabriek in Oss een klap te verduren door het verbieden van smaakversterkers, die moeten de rokerige smaak nabootsen zonder dat de producten de rookoven in moeten. Deze worden enkel in de rookworst van Unox gebruikt.

De HEMA-rookworsten worden nog wel op de traditionele manier gerookt. De winkelketen lanceerde destijds een campagne om dit extra te benadrukken met de slogan ‘Wel rook, geen vuur’.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Klap voor de rookworst: EU zet streep door schadelijke aroma's