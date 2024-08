Beste vriend doodgereden na stapavond, 240 uur taakstraf voor bestuurder

Een 28-jarige man uit Breda is donderdag door de rechtbank in die stad veroordeeld tot onder meer 240 uur taakstraf voor het veroorzaken van een auto-ongeluk waarbij zijn 24-jarige medepassagier, zijn vriend Christiaan Vrolijk, om het leven kwam. François L. reed veel te hard - drie keer harder dan was toegestaan - en hij was onder invloed van alcohol.

Het ongeluk gebeurde in december 2022, vroeg in de ochtend op de Heerbaan, vlak bij de kruising met de Claudius Prinsenlaan. Daar mag 50 kilometer per uur worden gereden, L. reed bijna 150 kilometer per uur. De ravage was enorm. De auto vloog door de berm en raakte een verkeerspaal en een reclamezuil. Het slachtoffer, de beste vriend van L., werd door de klap uit de auto geslingerd en overleed korte tijd later.

De bestuurder had de paar uur voor het ongeluk in de auto liggen slapen. Ze waren op stap geweest en het latere slachtoffer was nog doorgegaan met feesten. L. bleef in de auto om verder te slapen. Toen het slachtoffer hem wekte met de vraag of hij hem thuis kon brengen, was hij in de veronderstelling dat hij weer fit genoeg was om te rijden.

L. betuigde tijdens de inhoudelijk zitting, twee weken geleden, spijt. “Ik haat mezelf om dat moment”, vertelde hij aan de rechters. “Iedereen moet verder zonder Christiaan en dat krijg ik elke dag voor m’n kiezen. Als het even rustig is, schiet dat weer door m’n hoofd. Ik ben verschrikkelijk idioot geweest. Zoiets kun je niet goed maken. Ik had liever gehad dat ík dood was in plaats van hem.”

LEES OOK: Tijdens de inhoudelijke behandeling zei François L. dat het 'niks voor hem was' om zo hard te rijden

Taakstraf

De rechtbank legde naast de hoogst mogelijke taakstraf ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden op, met een proeftijd van een jaar. Ook is L. anderhalf jaar zijn rijbewijs kwijt.

Er was twee jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist. Volgens de officier van justitie was er sprake van roekeloos rijgedrag, juridisch de zwaarste verdenking. De rechtbank ziet dat echter anders. Volgens de rechter heeft L. 'zeer onoplettend en onvoorzichtig' gereden, maar niet roekeloos. De straf valt daarom lager uit dan de eis.

Familie slachtoffer steunt François L.

Bijzonder, en in dit geval strafverlagend, is dat de familie van Christiaan hem niets kwalijk neemt. Ze kennen elkaar al twintig jaar en het onderlinge contact is goed. De familie sprak de hoop uit dat een eventuele straf het leven van François niet overhoop zou gooien. In totaal kreeg de rechtbank van zes familieleden en vrienden een brief met steunbetuigingen voor François L..

Het ongeluk gebeurde in december 2022, de ravage was enorm: