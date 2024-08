Na regen komt... de blauwborst, libelle en salamander

De zomer is in volle gang, maar er is ook flink wat regen gevallen de afgelopen maanden. Al dat water heeft invloed gehad op de natuur. In natuurgebied De Maashorst bij Uden stonden zelfs fietspaden onder water. De beheerder van het gebied ziet nu dat alle regen ook veel positiefs heeft gebracht. "We zien veel planten en dieren die het goed doen met al dat water."

Een tijdje geleden moest je nog je lieslaarzen aantrekken om over het pad tussen Uden en Schaijk in De Maashorst te komen. Maar nu de zon schijnt, zijn de Udensedreef en het Slingerpad weer begaanbaar voor fietsers en wandelaars. Maurice van Doorn is beheerder bos, natuur en landschap bij de gemeente Maashorst. Veel wandelaars en fietsers vonden de regen van de afgelopen tijd niet fijn, maar Van Doorn ziet juist de voordelen. "De Maashorst kampt al jaren met verdroging. Het water dat de afgelopen tijd is gevallen, is daarom erg welkom voor de natuur." LEES OOK: Dit fietspad is al maanden onbegaanbaar door regen: 'Was niet te doen' Zo ziet Van Doorn dat veel dieren en planten het goed doen door het vele water. "We zien best veel libellen, salamanders, kikkers en rugstreeppadden. Met veel amfibieën is het goed eten voor reigers en andere vogels, zoals dodaars. En de boomvalk houdt van libellen." Terugkeer van de blauwborst

Volgens de beheerder zagen vogelaars door het water ook andere soorten vogels in het natuurgebied. "De wintertaling, casarca's, pijlstaart-, slob- en kuifeenden. En best bijzonder is de terugkeer van de blauwborst." Dit is een zangvogel die opvalt door zijn blauwe kin en borst. De extremen in het weer bieden dus kansen aan diersoorten die beter aangepast zijn. Al zijn er ook dier- en boomsoorten die het minder goed doen door het weer, merkt Van Doorn. "De natuur bepaalt wat er gebeurt. Door de hoge waterstanden sterven de jonge berken en dennen af, maar daardoor ontstaat er meer open gebied. Dat helpt weer bij het vergroten van de biodiversiteit." Afstervende bomen

Van Doorn ziet dat ook bomen als beuken het moeilijk hebben. "Die zijn diep geworteld door de droge zomers van afgelopen jaren. Nu er ineens veel water in het gebied blijft staan, hebben de wortels onder andere zuurstofgebrek. Dan sterven bomen af." De flinke regenval heeft er dus voor gezorgd dat sommige dier- en boomsoorten het moeilijker hebben. Het gebied heeft daarentegen ook een hoop soorten terug gekregen. En wat de toekomst brengt, weet niemand. Ook Van Doorn niet. "Klimaatverandering zorgt voor extreme uitersten. Het is lastig te voorspellen hoe natuur daarop reageert."