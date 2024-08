Rob Kemps, Flemming en dj La Fuente breken het TeamNL-huis af in Parijs

Het TeamNL-huis in Parijs heeft donderdag gemerkt wat er gebeurt als je drie Brabantse artiesten op het podium zet. Host Rob Kemps, dj La Fuente en Flemming lieten de zaal van Le Zénith goed losgaan. Het TeamNL-huis heeft volgens de artiesten sowieso niks te klagen over de Brabantse inbreng. "We weten natuurlijk: we kunnen er wel iets van. Ook met de Olympische Spelen", aldus Kemps.

Kemps is ingehuurd om het Team NL-huis uit zijn dak te laten gaan tijdens de Spelen. Hij ontvangt elke dag bekende Nederlandse artiesten die hem daar een handje bij helpen. Eindhovenaar La Fuente is er ook elke dag bij om plaatjes te draaien als TeamNL-huisdj. Donderdag was de Bossche zanger Flemming te gast. Die zei in aanloop naar zijn optreden al trots te zijn op de Brabantse aanwezigheid in de Franse hoofdstad. "Ik had eergisteren bij een show gezegd: waar zijn de Brabanders? En het waren er weer verrassend veel."

Het TeamNL-huis met dj La Fuente op het podium (foto: ANP).