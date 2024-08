Na 10 heftige maanden start voor Maes een nieuw hoofdstuk bij Willem II

Het waren voor Peter Maes afgelopen seizoen misschien wel zijn meest succesvolle maanden als trainer. Maar terwijl sportief gezien alles op rolletjes liep, verloor hij ook zijn vader. De trainer van Willem II probeerde in zijn vakantie er vooral te zijn voor zijn familie en is blij met de afleiding die het voetbal hem brengt. Op weg naar een nieuw seizoen met de Tilburgse club kijkt de trainer terug op zijn vakantie en vooral ook vooruit naar het nieuwe seizoen.

Want terwijl Maes aan een geweldig seizoen bezig was in Tilburg overleed zijn vader. Ondanks deze heftige gebeurtenis wist hij het ultieme doel met Willem II te bereiken. “Ik ben eigenlijk een persoon die situaties best snel kan plaatsen. Dat leer je ook in het trainersvak. Wij blijven nooit hangen in de negativiteit. Wij kijken vooruit. Daarom vraag ik mij af of het moment van rouwen nog wel gaat komen.”

“Na de festiviteiten was er even een pufmoment en toen heb ik alles laten gaan. Maar ik heb niet echt tijd gehad om te rouwen. Ik ben er vooral nog voor mijn familie geweest.”

Zeven weken vakantie hadden de spelers en trainer van Willem II na het behaalde kampioenschap afgelopen seizoen. Tijd om even tot rust te komen en voor Peter Maes dus ook tijd om alles even te verwerken. “Het waren tien heftige maanden”, blikt de Belgische oefenmeester nog één keer terug.

“Het is ook de eerste keer dat ik zulke intense maanden heb meegemaakt”, vervolgt de Belg zijn verhaal. “Ik was afgelopen seizoen vooral blij dat ik het voetbal had. Dat leidde heel erg af van mijn persoonlijke situatie. Voor mijn gevoel is nu ook alles afgesloten en kijken we weer vooruit. Want er ligt een mooi project in het vooruitschiet.”

Want Willem II neemt het zaterdagmiddag op tegen Feyenoord. En dat is simpelweg andere koek dan Telstar of MVV. “We zullen de eerste tien wedstrijden echt niet allemaal gaan winnen net als vorig seizoen toen ik instapte”, beseft de trainer. “Maar we moeten wel de beste versie van onszelf zijn. We zullen elke wedstrijd onze huid duur moeten verkopen. We gaan de Eredivisie niet plat voetballen, maar we zullen elke wedstrijd er alles aan doen om een resultaat te behalen.”

Lees ook: Van fan tot algemeen directeur, Merijn Goris over de plannen bij Willem II

Dat zal dus niet altijd met het mooiste voetbal zijn, maar wel met volle bak inzet. “Toen ik hier instapte lag de intensiteit heel laag. Die hebben we 20-30 procent omhoog geschroefd. Op die voet willen we dit seizoen verder bouwen.”

Al met al zal het ook in Tilburg een spannend seizoen gaan worden, waarbij handhaving het eerste doel zal zijn. “Het is ook een stuk spannender om in de Eredivisie te spelen. Ook voor mijn spelers. Daar zitten nog veel jongens bij met weinig ervaring op het hoogste niveau. Dat maakt het allemaal nog een beetje onvoorspelbaar bij Willem II. Maar ik heb er bovenal zin in dat het weer gaat beginnen. "

Peter Maes gaf bij het promotiefeest van WIllem II al aan dat hij trainer zou blijven van Willem II: