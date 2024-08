'Tikkende tijdbom' bedreigt flatbewoners en woningcorporatie

In slechts een paar maanden tijd heeft een man het zó bont gemaakt dat Stadlander in Bergen op Zoom van hem af wil als huurder. De woningcorporatie eist dat de man zijn appartement aan de Burgemeester Stulemeijerlaan verlaat. Andere bewoners van het seniorenflatgebouw voelen zich niet meer op hun gemak en de woningcorporatie heeft haar hoofdkantoor uit voorzorg beveiligd.

De man woont sinds 11 januari in het appartement en direct intimideerde hij medewerkers van de verhuurder. Sindsdien regent het klachten als geluidsoverlast, blowen in de lift, schelden en intimideren. Bewoners van het complex voelen zich niet meer veilig en ze zijn bang om nog de deur uit te gaan.

Een medewerker van Stadlander is zelfs zo bedreigd en geïntimideerd dat ze thuis zit. “Zulke extreme bedreigingen als deze hebben we nog niet eerder meegemaakt”, vertelde de advocaat van de woningcorporatie. Ondanks meerdere gesprekken verandert het gedrag van de huurder niet. Zo fietste hij afgelopen maandag nog langs het kantoor van Stadlander om zijn middelvingers op te steken.

De huurder staat al sinds 2017 onder bewindvoering. Zijn bewindvoerder is niet bij het kort geding aanwezig, omdat hij hem niet langer wil bijstaan. De man erkent dat hij agressieproblemen heeft en omschreef zichzelf tijdens de zitting als ‘een tikkende tijdbom.’

Hij verklaarde ook dat er slechts één flatbewoner is die over hem klaagt en dat hij zich bespied voelt door meerdere bewoners. Verder zou de medewerkster van Stadlander die nu thuiszit, te vaak bij hem langs zijn gekomen vanwege de harde muziek in zijn appartement. Dat vond hij vervelend. Zijn antwoorden waren moeilijk te volgen. “Ik heb moeite met de Nederlandse taal”, gaf hij toe.

Volgens zijn advocaat zijn ‘allerlei partijen’ druk bezig om een geschikte woonplek voor de man te vinden. Hij snapt dat zijn cliënt niet in zijn appartement kan blijven wonen: “Hij gaf vóór hij in de woning trok al aan dat hij niet in een seniorenflat wilde wonen.” De huurder wil best zijn woning verlaten. Maar alleen als hij 7000 euro van Stadlander krijgt en een nieuwe woonplek.