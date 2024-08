Man dreigt met schieten, politie omsingelt woning en pakt hem op

Een man heeft donderdagavond ophef veroorzaakt in de Tongelresestraat in Eindhoven. De politie had zorgwekkende telefoontjes gekregen over iemand die mogelijk anderen en zichzelf wat wilde aandoen met een vuurwapen door te gaan schieten. Agenten omsingelden het appartement waar de man zou verblijven en wisten hem aan te houden.

Nadat de telefoontjes bij de meldkamer waren binnengekomen, nam de politie geen enkel risico. Zo werd een onderhandelaar ingeschakeld en kwam er versterking van twee hondengeleiders. Agenten kregen de man in het vizier en toen hij wat rustiger leek, werd het appartement omsingeld. De man liep daarna met zijn handen in de lucht naar buiten en de straat op, waarna hij werd gearresteerd.

De man wordt overmeesterd (foto: SQ Vision).

Het pand waar de dreigende man zich ophield (foto: SQ Vision).