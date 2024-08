Grote onduidelijkheid over wanneer Co-Med wordt overgenomen

Aan het verhaal rond het faillissement van Co-Med lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Zorgverzekeringen zijn in gesprek met curatoren over de overname van de patiëntendossiers, maar hebben nog geen afspraak kunnen maken met de curatoren. Daardoor lijken nieuwe, vervangende huisartsenpraktijken nog even uit zicht te blijven.

Een huisartsenpraktijk heeft de dossiers van patiënten, met daarin hun medische geschiedenis, nodig om zijn werk goed te kunnen doen. Daar staat namelijk onder andere het medicijngebruik van de patiënt in. Co-Med is in bezit van die dossiers, maar curatoren willen een financiële vergoeding ontvangen in ruil voor die bestanden. Het is namelijk hun plicht om zoveel mogelijk schuldeisers te betalen.

Geld betalen voor patiëntendossiers is 'onwenselijk maar noodzakelijk'

Een geldbedrag vragen voor informatie over patiënten mag wel, maar is volgens CZ 'onwenselijk'. De zorgverzekeraar doet namens alle zorgverzekeringen de woordvoering rond het faillissement van Co-Med. Ondanks dat gaan de zorgverzekeraars alsnog met de curatoren in gesprek om tot een afspraak te komen. Ze noemen die gesprekken 'noodzakelijk'. Op dit moment kunnen duizenden patiënten namelijk geen structurele zorg krijgen. Wanneer er een deal is rond die patiëntendossiers, is het ook gemakkelijker een nieuwe huisartsenpraktijk te runnen en structurele zorg te leveren. DIT VIND JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT: Inspectie zet extra druk op inzage patiëntendossiers Co-Med Het is alleen nog volkomen onduidelijk wanneer zo'n deal verwacht kan worden, zegt een woordvoerder van CZ. "Een afspraak kan er volgende week zijn, maar kan zomaar ook nog weken duren. We zijn in gesprek met de curatoren en hebben voor bijna elke regio wel een oplossing voor ogen. Wanneer we die kunnen uitvoeren, is alleen de vraag."

"De gesprekken lopen nog en we kunnen daar niet op vooruitlopen"