Dit zijn de mensen achter Fonkelzorg die huisartsenpraktijken overnemen

Fonkelzorg gaat in Eindhoven de patiënten van de failliete huisartsenketen Co-Med overnemen. Vanaf 1 september kunnen de Eindhovenaren die nog zonder huisarts zitten, terecht bij de nieuwe praktijk. Ook Fonkelzorg is een commerciële keten met meerdere praktijken, maar is wel kleiner en lijkt de praktijken anders te beheren dan Co-Med dat deed. "Elke praktijk heeft zijn eigen vaste huisartsen en assistenten, ook in Eindhoven."

Door het faillissement van de commerciële huisartsenketen Co-Med zaten sinds vorige maand tienduizenden patiënten in Nederland zonder huisarts. Zorgverzekeraar CZ is sindsdien hard op zoek naar nieuwe huisartsen voor deze mensen. In Breda is dat al gelukt en in Eindhoven is er nu ook goed nieuws voor de 1.700 voormalige Co-Med patiënten.

Opvallend is dat Fonkelzorg, net als het failliete Co-Med, een commerciële huisartsenketen is. Het bedrijf heeft praktijken in Rosmalen, Den Bosch, Uden en Oss. De oprichters zijn huisarts Sylvana Hazenveld en haar man Robert Hazenveld, die achter de schermen alles regelt.