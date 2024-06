Zo willen deze huisartsen de patiënten van Co-Med overnemen

Nu de commerciële huisartsenketen Co-Med ‘tot nadere order’ gesloten is, zitten zo’n vijfduizend mensen in Breda zonder huisarts. Andere huisartsen zitten vol. Die hebben wel een plan om de Co-Med praktijken te vervangen, maar daarvoor is eerst een definitieve sluiting nodig. Daardoor zitten patiënten in Breda nu nog maandenlang zonder vaste huisarts. “Dat is frustrerend, maar we geven niet op.”

Bij Huisartsen Zorggroep Breda zijn negentig huisartsen aangesloten, ze hebben in totaal 52 huisartsenpraktijken. Algemeen directeur Jurriaan Pröpper heeft een plan klaarliggen om de praktijkruimtes van Co-Med zo snel mogelijk over te nemen en te heropenen met nieuwe vaste huisartsartsen.

"Ze moeten definitief sluiten, verdwijnen of failliet gaan.”

De twee praktijkruimtes van Co-Med in Breda zijn dicht. “De mensen die patiënt zijn, kunnen daar nu niet meer terecht voor alle zorg die ze nodig hebben. Dat vinden wij verschrikkelijk”, reageert Pröpper namens de zorggroep in Breda. Ze hebben daarom een tijdelijke oplossing. Patiënten kunnen terecht bij Thuisdok, een initiatief van negentig huisartsen in Breda. Hier werken huisartsenpraktijken digitaal samen. "Binnen een dag krijg je een online consult van een huisarts uit Breda en als er een afspraak nodig is, wordt er dezelfde dag nog eentje ingepland bij een praktijk in Breda.” Maar dat is tijdelijk, benadrukt Pröpper. Een nieuwe vaste huisarts zit er op dit moment niet in voor de patiënten die nu bij Co-Med zitten. “De praktijken zitten nagenoeg allemaal vol en kunnen geen nieuwe patiënten aannemen.” De zorggroep is van plan om samen met Het Huisartsenteam nieuwe huisartsen te zoeken en te helpen met het opstarten van een praktijk op de locaties van Co-Med. “Maar die twee ruimtes komen pas beschikbaar als ze definitief sluiten, verdwijnen of failliet gaan.”

"Het liefste willen we nu doorpakken, maar we moeten afwachten."

Zonder een faillissement, of uitspraak van de rechter omdat Co-Med de huur niet meer betaalt, kan de Huisartsen Zorggroep Breda niet verder. “Dat is heel frustrerend. Het liefste willen we nu doorpakken, maar we moeten afwachten. We geven niet op.” Met een huisartsentekort in heel Nederland, kan het nog wel eens lastig zijn om nieuwe artsen te vinden voor in de oude praktijken van Co-Med. Maar Pröpper heeft een heel plan klaarliggen. “Er komen elk jaar zo’n achthonderd nieuwe huisartsen uit de opleiding. Als één procent naar Breda komt en hier ervaring op komt doen, kunnen de meer ervaren huisartsen, die dat willen, doorstromen naar een eigen praktijk.” Het plan is dus dat sommige huisartsen met ervaring een eigen praktijk gaan beginnen, in de oude Co-Med praktijken dus. Het gat dat die huisarts dan bij een andere praktijk achterlaat kan worden opgevuld door de jonge huisartsen die net klaar zijn met hun opleiding. “Die kunnen dan uren maken, hier ervaring opdoen en wellicht later ook doorstromen naar een eigen praktijk.” Maar of dit jaar iedereen in Breda weer een vaste huisarts heeft, is de vraag. “Dat is wel onze wens en ons streven. Maar we moeten wachten tot Co-Med definitief de deuren sluit. En dan hebben wij nog drie tot vier maanden nodig om alles voor te bereiden en gaten die vallen op te vullen.”