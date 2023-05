Oud-werknemers waarschuwen voor Co-Med: 'Alles draait om geld'

Tientallen (oud-)werknemers van Co-Med, met onder meer zeven vestigingen in Brabant, zijn bezorgd over hoe Co-Med wordt gerund. Alles zou draaien om geld en daar zijn patiënten vaak de dupe van, melden werknemers tegen EenVandaag.

EenVandaag deed maandenlang onderzoek naar de omstreden zorgketen en sprak met tientallen (oud-)werknemers. Co-Med kwam de afgelopen tijd vaak in het nieuws omdat het bedrijf door het hele land huisartsenpraktijken overneemt. EenVandaag meldde eerder al dat een praktijk van Co-Med in Breda maandenlang nauwelijks bereikbaar was afgelopen zomer.

Momenteel zouden er ook overnames van huisartsenpraktijken op handen zijn in Waalwijk en Bergen op Zoom. Uit het businessplan dat in handen is van EenVandaag blijkt dat Co-Med 79.000 euro winst kan maken per huisartspraktijk, zeker 30 procent.

Grote onvrede

Ondertussen zouden de problemen zich opstapelen bij de praktijken van Co-Med. Volgens de werknemers die EenVandaag sprak is er soms dagenlang geen huisarts aanwezig in de praktijken. Ook zou er geen achtervang geregeld zijn voor patiënten als er dringend een dokter nodig is.

Vanwege dat gebrek aan huisartsen krijgen doktersassistenten naar eigen zeggen plots andere verantwoordelijkheden. Ze zeggen tegen EenVandaag dat ze soms dingen moeten doen waarvoor ze niet bevoegd zijn.

Bovendien zou Co-Med geen aantrekkelijke werkplek zijn vanwege de ongunstige voorwaarden. Medewerkers klagen ook dat ze soms maanden hebben moeten wachten op salaris. Sommige van hen wachten nog steeds.

Een van de oud-werknemers zegt te hopen dat de huisartsenketen 'snel omvalt'.

Speelt al langer

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet momenteel onderzoek naar Co-Med en andere commerciële huisartsaanbieders.

Co-Med is al langere tijd omstreden. Zo werden na de overname van een praktijk in Breda de huisartsen vervangen door waarnemers, die slecht bereikbaar waren. Begin deze maand ging een vestiging in Reusel plotseling dicht, waardoor patiënten op de stoep stonden.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen alleen dit jaar al 27 klachten over de Brabantse Co-Med vestigingen binnen. Er loopt een onderzoek naar de organisatie, onbekend is wanneer dat is afgerond.

LEES OOK:

Al tientallen klachten bij inspectie over omstreden huisartsenpraktijken

Patiënten staan radeloos aan de poort nu huisarts plots stopt: 'Schandalig'

Wat is Co-Med? ‘Geld verdienen zonder goede huisartsenzorg te leveren'