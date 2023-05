Al tientallen klachten bij inspectie over omstreden huisartsenpraktijken

In de eerste maanden van dit jaar zijn er al 27 klachten binnengekomen over de Brabantse huisartsenpraktijken van Co-Med. Dit laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weten aan Omroep Brabant. Vooral over de vestiging in Eindhoven kwamen veel klachten binnen.

Maandag bleek de Co-Med praktijk in Reusel plotseling gesloten te zijn, een 'spoednummer' dat op een briefje op de poort stond was onbereikbaar. Het zorgde voor veel woede bij patiënten. Eén van hen hing zelf ook een briefje op, waarop geschreven staat dat er zelfs aangifte bij de politie is gedaan. Overal klachten

Ook bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd merken ze dat veel mensen ontevreden zijn over Co-Med, en dan gaat het niet alleen om de plotselinge sluiting in Reusel. Er kwamen dit jaar al 27 klachten binnen. Vooral uit Eindhoven (8 klachten), Oirschot (7 klachten), Reusel (5 klachten), Breda (4 klachten), Tilburg (2 klachten) en Helmond (1 klacht). Dit zijn ook meteen alle praktijken van Co-Med in onze provincie. Binnenkort komen er nog drie bij: in Oosterhout, Bergen op Zoom en Waalwijk heeft Co-Med praktijken overgenomen die binnenkort de deuren zullen openen. Afwezigheid

De klachten die binnen zijn gekomen gingen vooral over de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijken. Het is een veelgehoorde klacht dat Co-Med de praktijk soms een dag sluit als er geen personeel beschikbaar is. Omroep Brabant kreeg veel mails van lezers hierover, zo zou tenminste één van de twee vestigingen in Breda tijdens schoolvakanties alleen bereikbaar zijn voor spoedklachten. Op internet zijn verschillende negatieve recensies van Co-Med praktijken te lezen, bij de vestiging in Eindhoven voorzien van een foto met een afwezigheidsmelding:

De Co-Med vestiging in Eindhoven (Foto: Google).