Wel of geen NL-Alert versturen? 'Impact moet niet groter zijn dan incident'

Hoe kan het dat bij een brand waar veel rook vrijkomt, wel een NL-Alert wordt verstuurd en bij een poepbacterie in Boxtel en omgeving die vele duizenden mensen treft niet? Wanneer wordt een NL-Alert eigenlijk verstuurd? Het blijkt van geval tot geval te verschillen. “Het is maatwerk, altijd afhankelijk van de situatie”, legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uit.

“Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de poepbacterie in Boxtel. Voor een NL-Alert was dat gebied te klein”, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Eerder deze week werd bekend dat in Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel in het water de E. colibacterie is aangetroffen, ook wel de poepbacterie genoemd. Hier werd dus geen NL-Alert voor uitgestuurd.

Zo werd begin mei, bij een brand in distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in Oss, een NL-Alert verstuurd vanwege de enorme rookontwikkeling en om bewoners te waarschuwen voor kleine deeltjes van zonnepanelen die in de omgeving terecht waren gekomen.

Een NL-Alert wordt verstuurd door zendmasten en die spelen een belangrijke rol in de afweging bij het uitsturen van de waarschuwing. “Bij rookontwikkeling kijken we bijvoorbeeld in welke richting de rook trekt en welke zendmasten er staan en we moeten inzetten om te waarschuwen.”

Iedereen kent het indringende geluid van het NL-Alert. Meestal van de test die twee keer per jaar, in juni en december, wordt uitgevoerd. Krijg je buiten de test een melding op je telefoon, dan is er wat aan de hand. Want het NL-Alert is bedoeld om de bevolking te waarschuwen, bijvoorbeeld bij een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt.

Ook de tijd van het jaar kan een rol spelen bij het besluit om wel of geen Alert te versturen. “Stel dat het middenin de winter is, drie uur in de nacht en er een brand is waarbij gevaarlijke rook vrijkomt. Iedereen heeft dan toch de ramen dicht en het is drie uur in de nacht, dan doen we het niet.”

"De impact van het alarm moet niet groter zijn dan de gebeurtenis", zegt de woordvoerder. “Het is nogal een indringend geluid. Het moet weloverwogen gebeuren: is het een goed middel, welk gebied bestrijken we en wat is de boodschap?"