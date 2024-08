Inwoners zitten nog dagenlang zonder schoon drinkwater

Inwoners van Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel moeten nog dagenlang wachten tot het drinkwater schoon is. De definitieve oorzaak van de besmetting van het water met de E. colibacterie is nog niet gevonden. Sinds dinsdagavond geldt een kookadvies omdat in het drinkwater "hele kleine sporen" van de poepbacterie zijn gevonden.

Het gaat volgens Brabant Water nog een aantal dagen duren voordat het water schoon is: “We moeten eerst weten waar de bacterie vandaan komt. Zodra dit bekend is, moet het water nog twee dagen getest worden.” Pas wanneer er twee dagen lang geen sporen van de bacterie in de tests zichtbaar zijn, kan het drinkwaterbedrijf pas groen licht geven. Volgens Brabant Water is het dus nog afwachten tot de oorzaak van het probleem boven water is. Brabant Water heeft preventief haar installaties schoongemaakt, maar de test van vandaag was nog vervuild. Volgens de woordvoerder hoeven bewoners van omliggende dorpen en andere regio’s zich geen zorgen te maken. Het probleem speelt alleen bij inwoners die binnen het gemarkeerde gebied op de kaart van Brabant Water vallen.

Het gebied waarin mensen drinkwater moeten koken (foto: Brabant Water).