Ze hebben bergen afval in huis, maar dat is schone schijn

Afval weggooien? Daar deden Demiah en Daan een week lang niet aan. Niet omdat ze dat nou zo fris vonden ruiken, maar omdat ze aandacht wilden vragen voor hoeveel we met zijn allen eigenlijk wel niet weggooien. Met de actie roept het stel anderen op hun voorbeeld te volgen.

Hoeveel afval we wekelijks weggooien is maar moeilijk in te beelden. Maar het Boxtelse stel Demiah en Daan Gauw deed toch een poging. Ze maakten na zeven dagen een foto van alle gebruikte verpakkingen, en riepen andere gezinnen op hetzelfde te doen. Die foto kan namelijk ingezonden worden en uiteindelijk terechtkomen in een foto-expositie op een duurzaamheidsfestival. De fotograaf met de meeste stemmen krijgt 100 euro shoptegoed voor een speciale supermarkt waar niks wordt verspild.

"Het voordeel van plastic is dat het veel dingen vers houdt", legt Daan uit. "Wanneer daar een vervanging voor is, hebben we veel gewonnen denk ik." Op dit moment kunnen bepaalde producten wel plasticvrij gehaald worden volgens het stel, maar is het aanbod nog niet zo groot. "Onze winkels zijn nog niet ingericht op plastic vervangen. Sommige winkels doen dat wel, maar het is nog heel erg in opkomst. Denk dan bijvoorbeeld aan koffie en thee", legt Demiah uit.

Maar wat dan uiteindelijk het doel is van de actie? "Zero waste promoten, het afval verminderen en zorgen dat het niet in de natuur terechtkomt", vertelt Daan. "Daarnaast ook de productie van plastic verminderen." Want dat plastic voor veel supermarktartikelen wordt gebruikt, is duidelijk te zien op de keukentafel. Plastic broodzakken, kaasverpakkingen, frisdrankflessen en snoepzakken zijn een aantal items die tussen de hoop met vuil liggen.

Dat minder plastic verbruiken stiekem best een opgave is, erkent het stel. "Wanneer je haast hebt, is het makkelijk om een kant-en-klare maaltijd te kopen. We kwamen terug van vakantie en aten soep uit een zak. Dat onnodige afval sluipt er in. Het doel is daarom om per week gewoon wat minder weg te gooien. We verwachten dat het in de toekomst makkelijker moet worden."

Dat Demiah en Daan de actie nog eens herhalen, is onwaarschijnlijk. Zoals je kan verwachten is de hele week afval op tafel geen smakelijke ervaring. Maar, "op begeven moment ruik je het niet meer", lacht Demiah er achteraf over.

