'No waste army' helpt Griekse boeren van 30.000 kilo watermeloenen af

De Bredase organisatie tegen voedselverspilling 'No waste army' schiet twee Griekse boeren te hulp door 30.000 kilo watermeloenen aan de man te brengen. Zodat boeren Gerasimos en Pantelis in elk geval nog wat verdienen. "En dat gaat lukken", vertelt Thibaud van der Steen. Vrijdagochtend vertrekken vanuit het Griekse dorpje Lechaina twee vrachtwagens met pitloze watermeloenen. Van de vracht is al 29.000 kilo verkocht, geeft Thibaud aan.

Thibaud is samen met Stijn Markusse initiatiefnemer van No waste Army. De Bredase organisatie strijdt tegen voedselverspilling. "Een week geleden werden Stijn en ik genoemd in een bericht van een contactpersoon in Griekenland. Die zorgt dat het groente en fruit van Griekse boeren op de Europese markt komt."

De wanhopige wie-kan-me-helpen-kreet was niet aan dovemans oren gericht. In Griekenland waren ze al begonnen met de oogst. Stijn en Thibaud kwamen meteen in actie. "Zondagochtend om zeven uur hebben we onze actie online gezet. Binnen een uur was de eerste vrachtwagen vol en verkocht. Mensen konden watermeloenen voor zichzelf kopen of een geldbedrag doneren, zodat de meloenen naar de Voedselbank zouden gaan. Tot nu toe gaat tweederde naar de Voedselbank. En weggooien is geen optie dus die laatste duizend kilo moet ook nog lukken", zegt Thibaud.

Lees ook: Nonnen zitten met 64.000 flessen wijn in hun maag: 'Het was té zonnig'

Bij aankomst in Nederland gaan de vrachtwagens eerst langs Nagele bij Emmeloord. Daar zit een organisatie die groente en fruit verdeelt over de Voedselbanken in het land. "Het restant gaat naar de afhaalpunten in Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Daar worden de gekochte watermeloenen uitgedeeld. Dat is altijd een leuk moment. Op deze manier krijgen de Griekse boeren toch nog een eerlijke prijs en is er een donatie van meloenen voor de Voedselbank."