Nonnen zitten met 64.000 flessen wijn in hun maag: 'Het was té zonnig'

Het was vorig jaar een bijzonder goed wijnjaar voor de Nederlandse wijnboeren. En daar profiteren de nonnen in Oosterhout ook van. Want rondom het klooster liggen enorme wijngaarden waar ze hun eigen druiven oogsten. “De zon heeft goed z’n best gedaan”, zegt zuster Maria Magdalena. “We kunnen zo’n 64.000 flessen wijn gaan vullen.” En dat is ook meteen het probleem.

Want 64.000 flessen wijn, dat is voor de groep nonnen in het klooster een beetje gortig. Het zijn wel heel veel flessen om aan te man te brengen. Daarom is nu de hulp ingeschakeld van de actiegroep Breda Maakt Mij Blij. Thibaud van der Steen wil de nonnen gaan helpen. “Ze zitten met een enorme uitdaging. Het probleem: het was te warm en te zonnig vorig jaar. Dat klinkt mooi, maar daardoor zitten de nonnen nu met 64.000 flessen wijn die ze moeten verkopen.” Het maken en verkopen van flessen wijn is voor de nonnen in principe een belangrijke bron van inkomsten. Zuster Maria Magdalena loopt met een glimlach langs de wijngaarden. “Wij wonen hier sinds 1647”, begint ze. “Door de economische crisis in 2012 moesten we een nieuwe bron van inkomsten zoeken. Daarom zijn we dit ooit begonnen.”

"We hebben het geld nodig om hier te kunnen blijven wonen."

“We de inkomsten hard nodig voor het onderhoud van het klooster en zodat we hier kunnen blijven wonen. Ik denk dat we een goede keuze gemaakt hebben met de wijnen. We maken mensen blij en we verbinden mensen.” Zo zijn er 130 vrijwilligers en mensen met een beperking werkzaam op de wijngaarden van de nonnen. Ruim tien jaar worden er nu al druiven verbouwd rondom het klooster vertelt zuster Maria Magdalena. Hop verbouwen om vervolgens bier te brouwen was het eerste idee. “Maar bier en een vrouwenklooster vonden we niet zo passend”, lacht de zuster. “Wijn past veel beter, dat is bijbels en het verwijst naar Jezus.” En stiekem vinden de nonnen het zelf ook heel lekker. En zo ontstonden onder andere de witte wijn Norbertus, vernoemd naar de stichter van de Norbertijner Orde. Of de Ricwera, een rosé vernoemd naar de eerste bewoonster van het klooster. En de Augustinus, een witte wijn vernoemd naar de kerkvader.

"Zorgen om geld zijn er altijd."

Maar wijn maken blijft een risicovolle onderneming. Zo bleek ook eerder al. In 2020, tijdens de start van de coronacrisis leken de zusters met 20.000 flessen wijn te blijven zitten. Doordat het vliegverkeer stillag, wilde KLM toch niet zoveel flessen kopen van de nonnen uit Oosterhout. Ook toen kwam Breda Maakt Mij Blij al in actie voor de nonnen. Of vorig jaar, dat een ‘rampjaar’ was. De wijnoogst in 2021 was slecht waardoor er vorig jaar maar negenduizend flessen wijn verkocht konden worden. En nu zijn het er dus zoveel dat het bijna niet te behappen is. Een flesje wijn kost 14,50 euro. Maar wie denkt dat de nonnen zonder zorgen verder kunnen leven heeft het mis. “Zorgen om geld zodat we dit monument kunnen onderhouden en ons verhaal hier verder kunnen schrijven zijn er volop. Zeker nu met de energiecrisis.” De grote hoeveelheid wijn zien ze toch ook als een geschenk van god. “Dat verlicht de zorgen een beetje”, besluit zuster Maria Magdalena. Als de flessen tenminste verkocht kunnen worden.