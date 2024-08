Meisje gewond bij steekpartij, politie zoekt naar verdachte

Een meisje is vrijdagavond gewond geraakt bij een steekpartij op de Hoofdlaan in Halsteren. De tiener werd in haar nek gestoken, waarschijnlijk door iemand die ze kende. De politie heeft een verdachte opgepakt.

De meldkamer van de politie kreeg rond tien over negen de melding van de steekpartij binnen. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is volgens een politiewoordvoerder wel aanspreekbaar. "We vermoeden dat dit in de relationele sfeer is gebeurd." Aan de Hoofdlaan ligt psychiatrisch centrum Vrederust. Mogelijk is de steekpartij daar gebeurd. Agenten zijn een zoektocht gestart naar een verdachte. Er werd ook een burgernetbericht verspreid met het signalement van iemand van 60, maar dat lijkt volgens de woordvoerder niet de verdachte te zijn naar wie gezocht wordt. De politie vermoedt dat die net als het meisje in de tienerleeftijd is.