Jongen (14) sprak af met meisje in gebouw, besprong haar en sneed in hals

De 14-jarige jongen die werd aangehouden voor het steken van een 14-jarig meisje in Halsteren, deed dat in een verlaten gebouw. Hij had samen met het slachtoffer en nog een andere vriendin afgesproken om dat gebouw binnen te gaan. Dat maakt de politie zaterdag bekend.

Het tweede meisje bleef buiten, terwijl de jongen en het slachtoffer het gebouw aan de Hoofdlaan in Halsteren binnengingen. Eenmaal in het gebouw verstopte de jongen zich ineens en besprong hij zijn vriendin. Hij had een mes in zijn handen en verwondde het meisje daarmee in haar hals. Onbekende oudere man

Volgens de politie belde het drietal daarna zelf om hulp. In eerste instantie meldden de drie tieners dat een onbekende oudere man hen met een mes had aangevallen. Op basis daarvan werd ook een burgernetmelding uitgedaan. Bij aankomst van de politie vertelde het slachtoffer al snel het echte verhaal, namelijk dat de jongen haar had gestoken. De 14-jarige jongen werd aangehouden. Het meisje is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.