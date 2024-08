Meisje met mes in nek gestoken, jongen (14) opgepakt

Een 14-jarig meisje is vrijdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de Hoofdlaan in Halsteren. De tiener werd met een mes in haar nek gestoken. De politie heeft een een 14-jarige jongen opgepakt.

De meldkamer van de politie kreeg rond kwart over negen de melding van een steekpartij binnen. Wat er precies aan vooraf is gegaan, is nog niet duidelijk. "We vermoeden dat dit in de relationele sfeer is gebeurd", laat de politie weten. Het meisje is naar een ziekenhuis gebracht, maar was volgens een politiewoordvoerder wel aanspreekbaar. Geen verband met psychiatrisch centrum

Aan de Hoofdlaan ligt psychiatrisch centrum Vrederust. De politie laat weten dat het slachtoffer, de jongen en een ander meisje, daar toevallig hadden afgesproken en dat er geen verband is met het psychiatrisch centrum. Agenten startten direct na de steekpartij een zoektocht naar de verdachte. Er werd op basis van de verklaring van degene die de politie belde een burgernetbericht verspreid met het signalement van iemand van 60 jaar, maar dat bleek niet te kloppen. Vervolgens werd de 14-jarige jongen aangehouden.