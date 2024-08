Spannend of het op tijd droog zou zijn, maar ballonnenfestival kan starten

Een groot luchtschip, ogen, een kat en een hond. Het ging vrijdagavond allemaal de lucht in tijdens het ballonnenfestival in Grave. Daarvoor was wel wat mazzel met het weer voor nodig. Want als het de afgelopen week flink was gaan regenen, was het hele festival misschien niet doorgegaan.

"Het was ook voor ons spannend of het op tijd droog zou zijn", zegt organisator Noor. "Maar gelukkig is er geen grote regenbui gevallen afgelopen week." Het veld was op tijd droog om het festival door te laten gaan.

In 2019 stopte het festival, maar vorig jaar kwam het toch weer terug. "We hebben dit tien jaar lang gedaan", zegt de organisator. "Op een gegeven moment was het mooi geweest. Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan", zegt Noor. "We wilden weer kleinschalig beginnen. Dat is mislukt. Vorig jaar liep het qua grootte al uit de hand. En dit jaar is het echt gigantisch."

Ook zaterdag gaan er weer een hele hoop luchtballonnen de lucht in. Het weer is dan nog beter dan vrijdag, is de verwachting.