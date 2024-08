112-nieuws: auto rijdt tegen lantaarnpaal • vrouw uit kanaal gered

17.21

Op de Kanaaldijk in Helmond is een vrouw in het water terecht gekomen. Omstanders zagen het gebeuren en haalden de vrouw uit het water. Zij schakelden de hulpdiensten in en die hebben het daarna overgenomen. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de vrouw in het water terecht kwam is niet duidelijk. Vermoedelijk was ze onder invloed.