112-nieuws: caravan van Duitsers uitgebrand • ambulance botst met auto

14.07

Een ambulance is zojuist met een auto gebotst op de Pettelaarseweg in Den Bosch. De ambulance was onderweg naar een spoedmelding. Op de Pettelaarseweg was het druk en stond het verkeer stil. De ambulance reed het stilstaande verkeer links voorbij. De bestuurder van een auto had dat niet in de gaten en sloeg linksaf. De ambulance botste met de voorkant tegen de zijkant van de wagen. Er raakte niemand gewond.