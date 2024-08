Olympisch zwemmer Stan Pijnenburg na laatste wedstrijd: 'Dromen uitgekomen'

Het zit er nu dan toch echt op voor Olympisch atleet Stan Pijnenburg. Hij zwom deze Olympische Spelen zijn laatste wedstrijd, en dat was heus niet vanzelfsprekend. Hij kreeg in de aanloop naar de Spelen te maken met flinke medische complicaties en moest zich daarvan terugknokken. "Het was het meer dan waard."

"Het laatste jaar had aardig wat voeten in de aarde", erkent Pijnenburg. Omroep Brabant sprak na het Olympische avontuur met de zwemmer over zijn carrière, waarvan met name de laatste twee jaar wel heel bijzonder waren. Hij kreeg aan het begin van 2023, volop in de voorbereiding van de spelen, een longembolie en longinfarct. Zeldzaam voor een atleet en erg moeilijk om fysiek van terug te komen. Toch lukt dat hem, na een lange en intensieve trainingsperiode. Uiteindelijk weet Pijnenburg zich nog te plaatsen voor de Spelen van 2024. Lichamelijk houdt hij niks over aan de medische mankementen die hem eerder overkwamen. Dat heeft Pijnenburg naar eigen zeggen vooral te danken aan zijn harde trainen. Want, zo zei hij eerder al eens: "Meer dan de helft van de zwemmers is getalenteerder dan ik, maar het beste is voor mij niet goed genoeg."

"Alles waar ik van durfde te dromen, is uitgekomen."

De 27-jarige is tijdens de Spelen niet in de prijzen gevallen, maar van teleurstelling spreekt Pijnenburg niet. "Eigenlijk heb ik geen seconde teleurstelling gehad. We gingen als vierde de finale in en dan zit je natuurlijk dicht bij een plek op het podium. De competitie was gewoon enorm. Dan kan een medaille toch ineens ver weg zijn", vertelt de zwemmer. In plaats van verdriet voelt de atleet juist veel trots. "Trots van de afgelopen twintig jaar. Alles waar ik van durfde te dromen, is uitgekomen. Alles wat ik in al die jaren heb gedaan was het meer dan waard." Nu de Spelen erop zitten, zet Pijnenburg een punt achter zijn professionele sportcarrière. Een keuze die hij overigens al voor de spelen had gemaakt. Daarom waren afgelopen dagen volgens hem extra bijzonder, maar ook een beetje gek. "Je bent je nog heel erg aan het focussen op presteren, maar je zit ook al met je hoofd te denken aan wat daarna komt." De volgende stap in de carrière van Pijnenburg is er trouwens eentje die nog steeds dicht bij hem staat.

"Ik gun iedereen in de sport het allermooiste."