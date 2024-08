Natuurbranden liggen op de loer, brandweer leert mensen wat ze moeten doen

Natuurbranden liggen weer op de loer. Zeker nu het kwik flink gaat stijgen komende week. Om dat te voorkomen, gebruikte de brandweer in Oisterwijk zaterdag een opvallend wapen tegen natuurbranden: een interactieve speurtocht. Zo leren mensen wat ze moeten doen als er brand uitbreekt in een natuurgebied. "Een blikje of peuk kan genoeg zijn", weet Saijah van Gurp van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

"Planten zijn gevoeliger voor brand, ondanks de vele regen van de afgelopen tijd. De kans op een natuurbrand is zeker aanwezig", vervolgt Saijah. "Het is daarom belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen." Het idee is simpel. Bezoekers maken zaterdag een wandeltochtje van een kwartier door het Oisterwijkse bos en scannen onderweg QR-codes met hun telefoon. De uiterst vlotte brandweerman Rick legt vervolgens in vlogs uit wat je wel, en ook vooral niet moet doen. "Ik ga gewoon heel hard rennen", lacht een nonchalante wandelaar tijdens de speurtocht. "Dat moet je dus niet doen", roept Saijah. Volgens haar is er nog best wat onwetendheid. Wandelaar Wilbert is blij met de uitleg: "Een brand heb je zo. Dat geeft een hoop ellende. Dit is heel nuttig." De enorme peelbrand van 2020 staat velen nog op het netvlies. En dat is niet de enige grote natuurbrand van afgelopen jaren. "De brand in Moergestel, de Peel, de Kalmthoutse Heide het zijn allemaal natuurbranden die ons bijblijven", vervolgt Saijah. Ook klimaatverandering is een risico. "We hebben steeds vaker te maken met extreem weer: hele hoge temperaturen of extreme regenval."

Dit gezin was erg nieuwsgierig naar de borden (foto: Raymond Merkx).

Peuk of blikje

Een enorme natuurbrand kan met een kleinigheidje beginnen. "Een blikje kan als een spiegel werken voor de zon. Ook een vonk van een sigaret kan gevaarlijk zijn", weet Saijah. Hard scheuren met autobanden op een droge ondergrond is natuurlijk ook al snel funest. "Ik hoop dat mensen alerter worden." Ze heeft daarom nog een paar tips. "Breng jezelf in veiligheid. Vlucht naar een openbare weg of een plek met veel huizen. Bel zo snel mogelijk 112, hoe sneller het gemeld wordt, hoe sneller we er kunnen zijn. Geef de locatie door aan de brandweer ter plekke." Ook al is de wandeltocht voorbij, de vlogs zijn allemaal online te bewonderen. Als het een succes is, wil de brandweer de speurtocht vaker inzetten.

Harken en kettingzagen Sinds de bosbranden van de afgelopen jaren is er veel veranderd. Zo is sinds 2023 een speciaal brandweerteam inzetbaar: de Handcrew Zuid-Nederland. Het team komt op plaatsen waar blusvoertuigen niet kunnen komen. De leden van de handcrew gaan in kleine groepjes te voet de natuur in om het vuur te bestrijden. Ze gebruiken speciaal gereedschap zoals schoppen, harken, kettingzagen en bladblazers. Ook hebben de veel mobielere teams waterrugzakken waarmee ze kleine brandhaardjes kunnen blussen.

De handcrew uit Overijssel in actie bij de Peelbrand in 2020 (foto: SQ Vision/Sem van Rijssel).