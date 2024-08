Inbraak bij kermiscafé: 'Alle tafels, parasols en verlichting zijn weg'

Kermisexploitant Alice van Heuven was stomverbaasd toen ze vrijdagmiddag haar kermiscafé in Oosterhout wilde openen. Het volledige terras van het openluchtcafé is gestolen. De inklapbare tafels, verlichting en parasols zijn op klaarlichte dag meegenomen. Alice doet er nu alles aan om volgende week toch op de kermis te kunnen staan. “Ik laat me niet uit het veld slaan. We komen terug!”

In totaal missen er 24 picknicktafels, 24 statafels, zeven lichtsnoeren van twintig meter, een aantal parasols en andere bijbehorende accessoires. Alice vermoedt dat het geen kruimeldieven zijn. “Om alle spullen mee te nemen, heb je flink wat laadruimte nodig." Ze vermoedt dat er met voorbedachten rade is ingebroken.

“In het begin zagen we alleen dat er een paar dozen met verlichting ontbraken", vertelt Alice. "Het was een enorme rommel. En na nadere inspectie kwamen we erachter dat zo goed als alles weg was.”,

Alice (68) is zich samen met Johan, haar man en mede-eigenaar van het rondreizende café, voor aan het bereiden op de kermis in Oosterhout, die op vrijdag 16 augustus begint. Wanneer ze vrijdagmiddag terugkomen bij hun plek, mist ineens het slot van de aanhanger waar het mobiele terras in staat. De inhoud blijkt spoorloos.

“Onze collega’s schieten ons te hulp. Bij de een kan ik twee tafels lenen, de ander heeft nog wel wat stoelen staan, dus zo komen er wel.” Alice baalt alleen de timing van het incident: “Het tuinmeubelseizoen is bijna ten einde. In het voorjaar kun je nog makkelijk grote partijen tafels en stoelen bij de groothandels aanschaffen. Nu zie je overal dat er nog maar een paar staan.”

Als het aan Alice ligt, staat het kermiscafé aanstaande vrijdag alsnog in volle glorie op de Oosterhoutse kermis. “We hebben ondertussen wel meer klappen van de zweep gehad. Ik laat me niet uit het veld slaan!”, vertelt ze. Het uitklapbare café is nog volledig intact, enkel het meubilair voor het terras is nu nog kwijt.

Ook weten de eigenaren nog niet of de vermiste spullen door de verzekering worden gedekt. “We hebben een brand- en transportverzekering, maar we moeten nog zien in hoe verre deze spullen hier onder vallen. Het is ook allemaal ouder dan zeven jaar, dus ik ben benieuwd of we er nog iets voor gaan krijgen.”

Dat alles vervangen moet worden voor aanstaande vrijdag is in ieder geval een feit. “En we hebben vrijdag ook nog eens een zanger op het terras staan. We hadden dus eigenlijk al meer tafels nodig dan normaal. Maar hey, de drank is er, wij zijn er. We laten ons niet tegenhouden!”, aldus een vastberaden Alice.