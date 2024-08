Man voor de negentiende keer gepakt tijdens rijden met mobiel in hand

Dat de boete voor het rijden met je mobiel in je hand niet mals is, daar hebben sommige bestuurders lak aan. Ook een man die vrijdag in Tilburg door de politie werd aangehouden, lijkt er niet slechter op te slapen. Sterker nog: hij kreeg die boete voor de negentiende keer in twee jaar tijd.

De politie hield de man aan in de wijk ’t Zand. Toen de agenten na het uitschrijven van de boete in hun systeem keken, moesten ze wel even hun wenkbrauwen fronsen. “Hoezo hardleers?!”, schrijven ze op Instagram. De telefoonverslaving van de man loopt inmiddels al flink in de papieren. Een boete voor het rijden met je mobiel in je hand kost voor automobilisten 420 euro. De man heeft dus inmiddels al bijna 8000 euro naar de staatskas gebracht.