Swingend PSV met speels gemak langs zwak RKC

PSV is het nieuwe eredivisieseizoen uitstekend begonnen met een 5-1 overwinning op provinciegenoot RKC. De Eindhovense club was flink wat maten te groot voor de Waalwijkers, die een slechte indruk achterlieten. PSV lijkt de lijn van het vorige kampioensjaar door te zetten.

Eerst was het Jerdy Schouten die randje zestien vrij de 2-0 kon maken. Schrijnender was misschien wel de ruimte die Tillman kreeg om van afstand de 3-0 te maken. De Amerikaan maakte de mooiste treffer van de avond. Na rust liet invaller Hirving Lozano de 4-0 aantekenen.

Zwak RKC, swingend PSV Het was een kwestie van tijd dat er meer Eindhovense doelpunten zouden volgen. PSV speelde net als vorig seizoen ijzersterk en RKC was heel erg zwak. De Waalwijkse club gaf enorm veel ruimtes weg en daar profiteerden de Eindhovenaren van.

PSV liet er geen gras over groeien en kwam binnen tien minuten al op voorsprong. Johan Bakayoko trok naar binnen en schoot raak in de lange hoek. Niet veel later leek Malik Tillman de 2-0 te maken. Maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch liet RKC ook in de openingsminuten zich zien met twee goede kansen.

De Eredivisie begon voor PSV en RKC ook waarmee het eindigde. Het affiche van de laatste speelronde uit het seizoen 23-24, was de eerste wedstrijd van het seizoen 24-25. En net als een kleine drie maanden geleden was de Eindhovense club veel beter.

Jordan Teze

En dan was er nog het verhaal omtrent Jordan Teze. De verdediger weigerde eerst nog voor PSV te spelen, maar kwam daar vrijdagavond van terug door zich toch beschikbaar te stellen. De rechtsback begon op de bank, maar mocht onder een klein fluitconcert invallen.

De Roosendaler leek nog niet helemaal bij de les, want hij was betrokken bij de enige tegentreffer van de avond. Hij kopte een bal matig weg, waarna ook doelman Walter Benítez ernaast zat. Richard van der Venne profiteerde van de fouten bij PSV.

Toch mocht het thuispubliek nog een keer juichen want Lozano wist zijn tweede van de avond te maken en de eindstand van 5-1 op het scorebord te zetten.

Reacties

Na afloop was Peter Bosz tevreden over wat hij gezien had. "Ik zag weer de scherpte van het afgelopen seizoen. Misschien is daar juist zo'n situatie rondom Jordan Teze voor nodig. Ik ben wel doodziek van die tegentreffer. We hadden al geluk dat we niet op achterstand kwamen."

Dat was iets wat juist Henk Fraser kon bekoren. De trainer van RKC was best positief. "Natuurlijk ben ik niet blij met de uitslag, maar we hebben zeker in de openingsfase de nodige kansen gecreëerd. Ik ben niet zo negatief na deze wedstrijd. Maar het kwaliteitsverschil is gewoon erg groot."

