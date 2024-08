Tweede plak voor Cathelijn Peeters, na goud nu zilver op estafette

Na goud heeft Cathelijn Peeters zaterdagavond samen met haar estafetteploeg op de Olympische Spelen ook een zilveren plak op de 4x400 meter bemachtigd. De Dongense wist samen met haar ploeggenoten Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol een Nederlands record van 3.19,50 neer te zetten.

Peeters viel eerder in de prijzen op de Olympische finale op de 4x400 meter met de gemengde Nederlandse estafetteploeg. Toen liep ze niet mee in de finale waar de ploeg goud won. Maar door haar prestaties in de halve finale heeft ze toch een flinke bijdrage geleverd aan de overwinning.

Peeters liep in de halve finale mee als slotloper in de series als vervanger voor Femke Bol, die uit moest rusten. Voor die prestatie kreeg ze maandagavond een gouden medaille omgehangen. Nu komt daar nog een zilveren plak bij.

Vorig jaar veroverden de estafettevrouwen in Boedapest de wereldtitel. In juni bemachtigde de ploeg ook al de Europese titel. Ook toen vormden Peeters, Klaver, De Witte en Bol het team. Hierdoor werden ze toen voor de tweede keer op rij verkozen tot Sportploeg van het Jaar.

