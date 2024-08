Peter Bosz accepteert excuses van Jordan Teze: 'Groots'

Het ging de afgelopen 48 uur in Eindhoven bijna alleen over één man: Jordan Teze. Eerst wilde hij niet meer spelen voor PSV, maar al snel kwam hij daarop terug. Hij maakte zijn excuses en viel in tegen RKC. Volgens zijn trainer kan er nu een definitieve streep onder. "De kous is voor mij af."

Vrijdagmiddag om iets voor half drie liet Jordan Teze weten dat hij niet meer voor PSV wilde spelen. De verdediger probeerde zo een transfer te forceren maar kwam daar een paar uur later al op terug. "Na de training stond Earnest Stewart mij op te wachten", begon Peter Bosz de reconstructie. "Jordan had Earnest gebeld om te vragen of hij op de club mocht komen om zijn excuses aan te bieden. Toen hij op de club kwam, heeft hij aangegeven dat hij verkeerd zat. Dat vind ik groots. Hij is nog een jonge speler en dan is het knap dat hij zijn fout toe durft te geven."

"We zetten er een dikke streep onder."