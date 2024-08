112-nieuws: brandlucht door pan op vuur • auto van de weg in Haps

10.09

In de natuur bij de Oude Rielsebaan in Tilburg woedde vanochtend brand. Een recreant zag rook en belde de brandweer. Omdat brand in de natuur in deze tijd van het jaar reëel is, schaalde de brandweer snel op en ging ze met meerdere voertuigen daar naartoe. Een bewoner in het bosgebied bleek hout te stoken op zijn eigen erf. De brandweer heeft de bewoner verzocht dit vuur uit te maken en is vervolgens teruggekeerd naar de kazerne.