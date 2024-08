Winkelpersoneel heeft dief door, rent achter hem aan en voorkomt diefstal

Een winkeldief stond zondagmiddag op het punt om de MediaMarkt aan de Woonboulevard in Den Bosch te bestelen, maar daar heeft het personeel een stokje voor gestoken. Ze ontdekten dat de man een speciale tas bij zich had, waarmee hij ongemerkt langs de beveiligingspoortjes kon komen. Toen ze hem aanspraken, zette hij het op een rennen. Maar de medewerkers waren hem te snel af en konden hem een paar straten verderop alsnog in zijn kraag vatten.

“Dit verdient een pluim”, schrijft wijkagent Elco op Instagram, waar hij het verhaal deelt. Een van de medewerkers zag dat de man met een speciaal geprepareerde boodschappentas door de winkel liep. Binnen in de tas was een laagje aluminium bevestigd, waarmee dieven het alarmsysteem proberen te omzeilen. Toen de medewerker hem vroeg de tas te openen, maakte de man dat hij weg kwam. “Maar de medewerkers waren hem te snel af en konden hem enkele straten verderop staande houden”, vertelt Elco. “Een paar medewerkers renden er achteraan, een andere medewerker deed dit op de fiets. Vervolgens werden wij gebeld en konden we de man aanhouden.”

“Dit soort diefstallen zien we door heel het land."

Het betrof een man uit Oost Europa die geen Nederlands of Engels spreekt. Uit camerabeelden bleek dat er nog een andere man bij betrokken was, maar hij kon door alle commotie ongezien wegkomen. De politie heeft de tas in beslag genomen en de medewerkers hebben aangifte gedaan van een poging tot diefstal. Volgens de wijkagent heeft de winkelketen veel last van dit soort dieven uit Oost-Europa. “Dit soort diefstallen zien we door heel het land. Het is voor ons lastig om de verdachten op te sporen, omdat ze vaak na enige tijd weer terugkeren naar hun thuisland en omdat ze hier verder niks hebben.”

"Helaas staat de verdachte straks dus weer op straat."