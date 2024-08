Harrie Lavreysen schrijft sportgeschiedenis met vijfde goud op Spelen

Met zijn derde gouden medaille op de Olympische Spelen in Parijs is baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel de beste Nederlandse olympiër bij de mannen ooit. In totaal heeft Lavreysen nu vijf gouden olympische medailles, één meer dan schaatser Sven Kramer en ruiter Charles Pahud de Mortanges.

Lavreysen moet nu als succesvolste Nederlandse olympiër alleen schaatsster Ireen Wüst uit Goirle nog voor laten gaan. Zij bezit zes gouden medailles, gewonnen op vijf verschillende Spelen. Wüst won in totaal dertien olympische medailles, Lavreysen heeft er nu zes. Lavreysen won goud op de teamsprint en individuele sprint op de Spelen in Tokio en Parijs. In Parijs kwam daar zondag het goud op de keirin bij. Een onderdeel waarop hij in Tokio nog genoegen moest nemen met brons. LEES OOK: Lavreysen flikt het: olympische hattrick compleet met goud op de keirin Succesvolste ooit op de Zomerspelen

Met zijn vijfde gouden olympische medaille en zijn ene bronzen plak van de keirin op de Spelen in Tokio is Lavreysen nu ook de succesvolste Nederlandse olympiër ooit op de Zomerspelen. Tot zondag moest hij in dit rijtje superkampioenen nog drie sporters voor laten gaan: Zwemster Inge de Bruijn: 4 keer goud, 2 keer zilver en 2 keer brons.

(Baan)wielrenster Leontien van Moorsel: 4 keer goud, 1 keer zilver en 1 keer brons.

Ruiter Charles Pahud de Mortanges: 4 keer goud en 1 keer brons. In Luyksgestel werd er volop gejuicht voor dorpsgenoot Harrie: