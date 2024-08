Lavreysen flikt het: olympische hattrick compleet met goud op de keirin

Harrie Lavreysen heeft zondag op de Olympische Spelen in Parijs zijn derde gouden plak van deze Spelen gewonnen. Daarmee slaagde Lavreysen in zijn plan om een olympische hattrick te scoren: goud op de teamsprint, goud op de individuele sprint en goud op de keirin. Een ongekende prestatie van de krachtpatser uit Luyksgestel. "Onbeschrijflijk", gaf hij zelf snel na de race aan.

Lavreysen kwam het olympisch keirintoernooi relatief eenvoudig door, al moest hij in de halve finale zijn Australische rivaal Matthew Richardson voor laten gaan. Zondag in de finale was hij iedereen de baas.

"Het was een hele grote droom en als het dan lukt, dan is dat onbeschrijflijk", zei de baanrenner na de race tegen de NOS over het voltooien van de hattrick. "Ik ben hier al sinds Tokio mee bezig en elk jaar deed ik er weer een stapje bij. Dit is tot in de puntjes uitgedacht. De druk was enorm hoog, maar ik kon mezelf in de spiegel aankijken, wat er ook zou gebeuren."

Achter Lavreysen finishten de Australiërs Richardson (zilver) en Matthew Glaetzer (brons). De andere drie finalisten kwamen achter het drietal kort voor de finish ten val. De Brit Jack Carlin was er het ergst aan toe.

Emotioneel

Tijdens het Wilhelmus was Lavreysen zijn emoties even niet de baas. "Tijdens de ceremonie werd ik even emotioneel, dat heb ik niet vaak", gaf hij aan voor de camera van de NOS. Kort daarna leek hij even onwel te worden, maar het viel mee."Het werd even wat veel en ik had het heel warm. Ik ging bijna even out."

Met zijn derde gouden medaille op de Olympische Spelen in Parijs is Lavreysen nu de beste Nederlandse olympiër bij de mannen ooit. In totaal heeft hij nu vijf gouden olympische medailles.