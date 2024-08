Dit mag je doen als je een achtergelaten hond in een auto ziet

Twee honden werden zaterdag op de parkeerplaats van de Efteling gered door de politie, omdat ze waren achtergelaten in twee campers. De temperatuur loopt in de zomer altijd flink op in geparkeerde voertuigen. En honden hebben snel last van die warmte. Wat mag je doen op het moment dat je een opgesloten hond in een voertuig ziet? We leggen het je uit.

Een stilstaande auto verandert binnen mum van tijd in een hete oven. Bij te veel zon en warmte kan een hond in coma raken of zelfs overlijden. Honden kunnen namelijk niet zo veel zweten als mensen. Ze raken warmte kwijt door snel te ademen of te hijgen, waardoor water langzaam via hun tong verdampt. Een hond heeft daardoor veel sneller last van hitte.

Het is dan ook niet vreemd dat de politie zaterdagmiddag de twee honden heeft bevrijd die waren achtergelaten in campers op de parkeerplaats van de Efteling. Toen de politie de campers openbrak, was de temperatuur al opgelopen tot 35 graden.

Honden kun je dus beter niet in je auto achterlaten. Ook niet als je een snelle boodschap gaat doen. Bij een aangename buitentemperatuur van 21 graden is het in de auto na tien minuten al 31 graden. Op warmere dagen is het al gauw meer dan vijftig graden in een auto. Enkel een raampje openzetten voor wat zuurstof, is dus bij lange na niet voldoende voor een hond. Het is juist de hitte die voor problemen zorgt.